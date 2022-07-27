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بعد تقليد احتفال بطل NBA بالتسجيل.. ستيفن كوري يرد على ديمبيليه

الرياضة

بعد تقليد احتفال بطل NBA بالتسجيل.. ستيفن كوري يرد على ديمبيليه
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أرتأى عثمان ديمبيليه الاحتفال بالتسجيل لفريقه برشلونة ضد يوفنتوس في لقاء ودي بكرة القدم جمعهما الثلاثاء، على طريقة نجم كرة السلة الأمريكي وغولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري.

وبعد تسجيله أحد هدفيه في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في دالاس بولاية تكساس الأمريكية وانتهت بالتعادل 2-2، احتفل ديمبيليه بحركة "نوما هنيئا" من خلال اتكاء رأسه على يديه وإغماض عينيه.

فما كان من كوري، المتوج مع ووريرز بلقب دوري "أن بي أيه"، أن أعاد نشر تغريدة لبرشلونة في حساب النادي الكاتالوني على تويتر والمرفقة بجملة: "حلم ليل في منتصف الصيف"، كاتبا إنها "حركة!!"، أي أن احتفاله بدأ يأخذ انتشارا واسعا، مع رمزين تعبيريين (إيموجي) لوجه ضاحك وآخر نائم.

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وربما تكون حركة "النوم الهنيء" التي يقوم بها كوري، موجهة للفريق الخصم بأنه حسم الأمور وجعل المباراة بعيدة عن متناوله، وتبناها العديد من اللاعبين الآخرين في رياضات مختلفة مثل كرة القدم الأمريكية والبيسبول.

ولدى سؤاله بعد المباراة الثانية من سلسلة نهائي المنطقة الغربية التي حسمها فريقه على حساب دالاس مافريكس 4-1، عن مصدر هذه الحركة أجاب كوري "ليس لدي أي فكرة. أنا لا أفكر مسبقا بتصميم هذا النوع من الأمور".

مضيفا: "كنت أستمتع فقط. كلنا أنجبنا أطفالا وأنتم تعرفون مدى أهمية روتين وقت النوم. إنها الإشارة النهائية لعمل تم إنجازه بشكل جيد في ذلك اليوم. أمر مميز".

المصدر: "أ ف ب"

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