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للمباراة الثانية على التوالي.. ليفاندوفسكي يفشل في هز الشباك مع برشلونة

الرياضة

للمباراة الثانية على التوالي.. ليفاندوفسكي يفشل في هز الشباك مع برشلونة
Legion-Media
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فشل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الجديد، في تسجيل أولى أهدافه مع البارسا للمباراة الثانية على التوالي.

وأشرك المدرب، تشافي هيرنانديز، المهاجم البولندي في التشكيلة الأساسية للبارسا ضد يوفنتوس الإيطالي في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 يوم الثلاثاء في دالاس ضمن لقاء ودي خلال جولتهما الأمريكية الاستعدادية للموسم الكروي الجديد

وهي المباراة الثانية على التوالي لليفاندوفسكي في صفوف البارسا، منذ انتقاله من بايرن ميونيخ هذا الصيف، بعدما شارك أساسيا أيضا في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

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وظهر ليفاندوفسكي بمستوى متوسط ضد يوفنتوس ولم يظهر أفضل ما لديه بعد مع برشلونة، حيث سدد 3 تسديدات على مرمى اليوفي، لكن لم تسكن أي منها الشباك، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 62 من الشوط الثاني ليدخل بدلا منه الهولندي ممفيس ديباي.

ولم يترك ليفاندوفسكي بصمته بعد بقميص النادي الكتالوني بعدما فشل في التسجيل مع برشلونة للمباراة الثانية على التوالي.

في العودة للمباراة جاء الهدف الأول للبارسا عن طريق ديمبلي في الدقيقة 34، لكن مويس كين عادل النتيجة للبيانكونيري بعد 5 دقائق.

وسرعان ما عاد ديمبلي بعد ثوان معدودة لإضافة الهدف الثاني للفريق الكتالوني، وبعد نحو 7 دقائق من العودة من الاستراحة، سجل كين هدفا ثانيا لليوفي، معادلا النتيجة التي ظلت على حالها حتى النهاية.

ويلتقي برشلونة في المباراة الودية القادمة نظيره نيويورك ريد بولز الأمريكي، المقرر إقامتها الأحد المقبل.

المصدر: "وكالات"

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