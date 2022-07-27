 
مباشر
عاجل
لافروف: المباحثات مع الطرف الإثيوبي كانت مثمرة وركزنا على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات

شاهد.. ريال مدريد يتعثر أمام كلوب أمريكا وديا

الرياضة

شاهد.. ريال مدريد يتعثر أمام كلوب أمريكا وديا
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/thx2

ما زال ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، يبحث عن فوزه الأول في جولته الاستعدادية، بعدما تعادل الثلاثاء على ملعب "أوراكل بارك" مع كلوب أميركا المكسيكي 2-2.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق ثنائي ريال مدريد كريم بنزيما وإيدين هازارد، فيما سجل هدفي كلوب أمريكا هنري مارتن وألفارو فيدالجو.

تقدم هنري مارتن بهدف مبكر لكلوب أمريكا في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

إقرأ المزيد
للمباراة الثانية على التوالي.. ليفاندوفسكي يفشل في هز الشباك مع برشلونة
للمباراة الثانية على التوالي.. ليفاندوفسكي يفشل في هز الشباك مع برشلونة

ثم أدرك كريم بنزيما هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 22 من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرات متبادلة مع توني كروس وماركو أسينسيو.

وفي الشوط الثاني، سجل إيدين هازارد الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 55 من ضربة جزاء، إثر عرقلة لوكاس فاسكيز داحل منطقة جزاء الفريق المكسيكي.

ثم سجل ألفارو فيدالجو هدف التعادل لكلوب أمريكا في الدقيقة 82 من ضربة جزاء تسبب فيها فينيسيوس توبياس، لاعب الميرينغي الجديد.

ولم يتذوق ريال مدريد طعم الانتصار للمباراة الثانية على التوالي خلال الفترة التحضيرية في أمريكا بعد خسارته في المباراة الأولى ضد برشلونة 1-0، ثم تعادله في المباراة الثانية ضد كلوب أمريكا 2-2.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: شركاؤنا في إفريقيا مدركون لما يحدث وما يقوم به الغرب لبناء عالم أحادي القطب