شاهد.. البرازيل تقسو على تونس
تعرض منتخب تونس لهزيمة ثقيلة أمام نظيره البرازيلي (5-1) في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأحرز المهاجم البرازيلي رافينيا هدفين "للسيليساو" في الدقيقتين (11 و40)، بينما تكفل بتسجيل الثلاثية الأخرى كل من اللاعبين، ريشارليسون نيمار، وبيدرو جيليرمي في الدقائق (19، 28 من ضربة جزاء، 74) على الترتيب.
منتخب #البرازيل تقدم 4-1 #تونس.. رافينا في الدقيقة 40 .. مباراة ودية استعداداً لبطولة #كأس_العالم#قطر2022#قنوات_الكاسpic.twitter.com/yU9TYShkWw— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 27, 2022
منتخب #البرازيل تقدم 5-1 #تونس..بيدرو جيليرمي في الدقيقة 74 .. مباراة ودية استعداداً لبطولة #كأس_العالم#قطر2022#قنوات_الكاسpic.twitter.com/KLvCMnCxM5— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 27, 2022
بينما سجل التونسي منتصر الطالبي هدف "نسور قرطاج" اليتيم عند الدقيقة 18، في حين تعرض زميله ديلان برون للطرد قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي من زمن الشوط الأول للقاء.
منتخب #تونس تعادل 1-1 #البرازيل . منتصر الطالبي الدقيقة 18 .. مباراة ودية استعداداً لبطولة #كأس_العالم#قطر2022#قنوات_الكاسpic.twitter.com/3MuUC5un2T— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 27, 2022
الدقيقة 43: طرد ديلان برون لاعب منتخب #تونس أمام #البرازيل.. هل القرار صحيح ؟#قنوات_الكاسpic.twitter.com/RdTlIVWUTZ— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 27, 2022
يذكر أن قرعة نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" أوقعت المنتخب التونسي، ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا كلا من منتخبات، فرنسا حاملة اللقب، أستراليا والدنمارك، بينما أوقعت القرعة منتخب البرازيل ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب كل من صربيا وسويسرا والكاميرون.
المصدر: RT