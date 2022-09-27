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مصر تكرم وفادة ليبيريا بثلاثية (فيديو)

الرياضة

مصر تكرم وفادة ليبيريا بثلاثية (فيديو)
twitter/KoraPlusEG
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تغلب المنتخب المصري على ضيفه الليبيري بثلاثة أهداف من دون رد في المباراة الدولية الودية بكرة القدم التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد "برج العرب".

ووقع على ثلاثية منتخب "الفراعنة" كل من المهاجم عمر مرموش، والمدافع محمد عبد المنعم، وأحمد حسن كوكا في الدقائق (38، 57، 90 من ضربة جزاء) على الترتيب.

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التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر ضد ليبيريا

وخاض منتخب مصر هذه المباراة من دون قائده محمد صلاح جناح ليفربول، الذي قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب "الفراعنة" منحه راحة رفقة الثنائي مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، وأحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك.

المصدر: RT 

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