مصر تكرم وفادة ليبيريا بثلاثية (فيديو)

تغلب المنتخب المصري على ضيفه الليبيري بثلاثة أهداف من دون رد في المباراة الدولية الودية بكرة القدم التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد "برج العرب".

ووقع على ثلاثية منتخب "الفراعنة" كل من المهاجم عمر مرموش، والمدافع محمد عبد المنعم، وأحمد حسن كوكا في الدقائق (38، 57، 90 من ضربة جزاء) على الترتيب.

جووووووووول!



تصويبة صاروخية من عمر مرموش تسكن شباك حارس ليبيريا لتفتتح أهداف اللقاء 🚀



شاهد المباراة مباشرةً من هنا 👈https://t.co/ilXvXfr7KRpic.twitter.com/8EptYUmfV9 — Kora Plus (@KoraPlusEG) September 27, 2022

جووووووووول!



رأسية من محمد عبد المنعم والهدف التاني للمنتخب الوطني في شباك ليبيريا ⚽️



شاهد المباراة مباشرةً من هنا 👈https://t.co/ilXvXfr7KRpic.twitter.com/9PhXp9sVEq — Kora Plus (@KoraPlusEG) September 27, 2022

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وخاض منتخب مصر هذه المباراة من دون قائده محمد صلاح جناح ليفربول، الذي قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب "الفراعنة" منحه راحة رفقة الثنائي مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، وأحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك.

المصدر: RT