محمد صلاح يصل إلى دبي بعد استبعاده من معسكر منتخب مصر

وصل النجم المصري محمد صلاح اليوم الاثنين إلى دبي لقضاء إجازة قصيرة قبل الانضمام إلى صفوف ليفربول استعدادا لمباراته ضد برايتون، ضمن الجولة الـ9 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وغادر محمد صلاح القاهرة، قبل ساعات قليلة، متجها إلى دبي من أجل بدء رحلة إجازة قصيرة، قبل العودة لاستئناف التدريبات مع فريقه ليفربول، وذلك بعد أن قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، استبعاده من المعسكر الحالي "للفراعنة" استعداد لمواجهة ليبيريا وديا، من أجل منحه راحة رفقة الثنائي مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، وأحمد فتوح، لاعب الزمالك.

وشارك محمد صلاح في المباراة الودية الأولى لمنتخب مصر أمام النيجر (3-0)، وأحرز وجناح ليفربول هدفين "للفراعنة"، بينما سجل زميله مصطفى محمد، الهدف الآخر.

وكانت تقارير أشارت إلى أن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، طالب محمد صلاح بالانضمام مبكرا إلى تدريبات "الريدز" من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام برايتون.

المصدر: وسائل إعلام