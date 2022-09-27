التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر ضد ليبيريا

يستضيف منتخب مصر مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة (18:00) بتوقيتش غرينتش على إستاد برج العرب، نظيره الليبيري في مباراة ودية بكرة القدم.

وقرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، استبعاد نجمه محمد صلاح جناح ليفربول، من المعسكر الحالي "للفراعنة" استعداد لمواجهة ليبيريا وديا، من أجل منحه راحة رفقة الثنائي مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، وأحمد فتوح، لاعب الزمالك.

وسيبدأ روي فيتوريا بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ليبيريا:

لحراسة المرمى: أحمد الشناوي

لخط الدفاع: أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد حمدي، عمر جابر

لخط الوسط: محمود حمادة، إمام عاشور، طارق حامد

لخط الهجوم: محمود تريزيجيه، عمر مرموش، وأحمد حسن كوكا.

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وتحدث روي فيتوريا عن تحضيرات الفراعنة لمواجهة ليبيريا، موضحا أن الجهاز الفني يحترم المنافس ويجهز بشكل جيد للمباراة.

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وأضاف فيتوريا في تصريحات تليفزيونية: "كنت أتمنى أن أذهب مع مصر للمونديال القادم، لم أعتد الشكوى، نعمل وفق الظروف المحيطة، نحاول استغلال المرحلة المقبلة بما يخدم أهدافنا".

وتابع المدير الفني لمنتخب "الفراعنة": "انطباعي عن أيمن عبد العزيز كمدرب مساعد إيجابي للغاية، نعمل كفريق واحد، وكل العناصر مميزة ولها دور في الجهاز وأعتمد عليهم بشكل كبير".

وتابع فيتوريا: "أيمن عبد العزيز المدرب المساعد ومحمود سليم محلل الأداء وعبد الرحمن عيسى المعد البدني كلهم لهم أدوار مميزة معنا، جئت بجهاز برتغالي فيتوريا، وكل فرد فيه له دور مهم".

وعن عودة زيزو والونش للمنتخب أكد فيتوريا، "بالطبع سيعودوا للمنتخب، ولا مجال للتفريط في أي لاعب، ونعمل بكل جد للمباراة القادمة".

المصدر: وكالات