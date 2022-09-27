خطأ أم مخطط له.. محرك "غوغل" يحدد طرفي نهائي مونديال قطر

وقع محرك البحث الشهير "غوغل" في خطأ غريب، حيث برمج مباراة بين منتخبي البرازيل وفرنسا على ملعب "لوسيل" المونديالي بتاريخ 18 ديسمبر 2022، والذي يتزامن مع نهائي كأس العالم "قطر 2022".

وتستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة.

ومن المنتظر أن يحتضن ملعب "لوسيل" عدة مباريات في كأس العالم "قطر 2022"، منها المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، والنهائية يوم الأحد 18 ديسمبر 2022.

وأكد موقع شبكة "آر إم سي" الفرنسية، أن العديد من مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم لاحظوا أن محرك البحث "غوغل" أعلن عن مباراة بين البرازيل وفرنسا كملصق لنهائي كأس العالم 2022.

وأضاف الموقع: "خطأ غريب في جدولة المباريات المقبلة في استاد "لوسيل" على غوغل.. لقد رصد العديد من مستخدمي الإنترنت حول العالم أن العملاق الأمريكي برمج مباراة بين فرنسا والبرازيل في 18 ديسمبر، تاريخ نهائي ‏‏كأس العالم‏‏ المقبل بقطر".

وتابع: "سرعان ما تدارك "غوغل" الأمر وتم تصحيح الخطأ، بعد أن منح جرعة أمل صغيرة لأنصار منتخب فرنسا".

ويعتبر نهائي "غوغل" بين البرازيل وفرنسا، نسخة من نهائي كأس العالم 1998 بفرنسا، بين منتخب "الديوك" و"راقصي السامبا"، والذي انتهى بفوز منتخب فرنسا (3-0) بقيادة أسطورته زين الدين زيدان، وتتويجه باللقب لأول مرة في تاريخه.

وأوقعت قرعة نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" المنتخب الفرنسي، حامل اللقب، ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا كلا من منتخبات، أستراليا والدنمارك وتونس، بينما أوقعت القرعة منتخب البرازيل ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب كل من صربيا وسويسرا والكاميرون.

المصدر: وسائل إعلام