بعمر الـ35.. جيرو يسجل رقما قياسيا جديدا مع المنتخب الفرنسي

نجح النجم الفرنسي أولفيه جيرو في تحطيم رقم قياسي بتسجيله هدفا لمنتخب فرنسا في شباك النمسا.

وجاء الهدف خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

Olivier Giroud is on the verge of French history.



Keep writing him off ✍️ pic.twitter.com/0KadE5kw3g — B/R Football (@brfootball) September 21, 2022

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وبات جيرو أكبر لاعب يسجل لمنتخب فرنسا، متخطيا رقم روجيه مارش، الذي سجل في مرمى إسبانيا في ديسمبر عام 1959، وهو في سن الـ35 عاما و287 يوما.

بينما جيرو سجل هدفه في شباك منتخب النمسا وعمره 35 عاما، و357 يوما.

ويقترب أوليفيه جيرو مهاجم ميلان الإيطالي، من أن يصبح الأكثر تهديفا للمنتخب الفرنسي.

حيث اقترب من المتصدر تيري هنري صاحب الـ 51 هدفا، فيما سجل جيرو هدفه رقم 49 ويفصله هدفان فقط عن معادلة رقم هنري.

المصدر: "وكالات"