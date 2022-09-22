دوري الأمم.. فرنسا تهزم النمسا وجيرو يدخل التاريخ

تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره النمساوي بهدفين دون رد اليوم الخميس، في الجولة الخامسة للمستوى الأول من منافسات المجوعة الأولى بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسجل ثنائية منتخب "الديوك"، النجم كيليان مبابي والمهاجم المخضرم أوليفيه جيرو، في الدقيقتين 56 و65 تواليا.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن جيرو بفضل هدفه في شباك النمسا، أصبح أكبر لاعب يسجل هدفا للمنتخب الفرنسي عبر التاريخ، بعمر 35 عاما و357 يوما.

35y & 357d - Thanks to his goal against Austria, Olivier Giroud becomes tonight, at 35 years and 357 days, the oldest French team goalscorer, overtaking Roger Marche (35 years and 287 days in December 1959 against Spain). Soldier. #FRAAUTpic.twitter.com/EayAAVuoLj — OptaJean (@OptaJean) September 22, 2022

وأضافت أن جيرو تخطى الرقم السابق الذي كان بحوزة روجيه مارش، الذي كان قد سجل في ديسمبر 1959 هدفا لمنتخب فرنسا أمام إسبانيا بعمر 35 عاما و287 يوما.

وأحرز جيرو هدفه الدولي رقم 49، ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة رقم تيري هنري، الهداف التاريخي للمنتخب الفر نسي برصيد 51 هدفا.

Olivier Giroud scores his 49th goal for France.



Only two away from equaling Thierry Henry as their all-time top scorer 🇫🇷 pic.twitter.com/GnF4GyJU9A — B/R Football (@brfootball) September 22, 2022

وارتقى المنتخب الفرنسي إلى المركز الثالث في المجموعة الأولى بدوري الأمم الأوروبية بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط، تاركا المركز الرابع الأخير لمنتخب النمسا، الذي تجمد رصيده عند 4 نقاط، فيما تتصدر كرواتيا ترتيب هذه المجموعة مع 10 نقاط تليها الدنمارك في مركز الوصافة بـ9 نقاط.

المصدر: شبكة "أوبتا"