بالفيديو.. تسديدة طائشة تتسبب في سخرية واسعة من نجم ليفربول

تعرض الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي لحملة من التعليقات الساخرة، عقب تسديدة طائشة كادت تصطدم بعلم الراية الركنية أثناء تدريبات منتخب بلاده.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل من تدريبات أوروغواي تسبب في سخرية حادة من نونيز.

وبعد أن تمكن نونيز من الضغط على المدافع وخطف الكرة منه، انطلق وحيدا نحو المرمى، لكنه سدد الكرة بطريقة سيئة للغاية، لتذهب بعيدا عن المرمى.

وبدت على نونيز علامات الإحباط بخفض رأسه في أسى واضح على التسديدة الطائشة.

Darwin Nunez is not a real person 😭😭😭😭 pic.twitter.com/KApDh9doUN — Barstool Football (@StoolFootball) September 20, 2022

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وتسببت تسديدة نونيز الطائشة في سيل من التعليقات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كانت جماهير ليفربول هي الأشد في سخريتها من المهاجم.

وكانت تعقد جماهير ليفربول الآمال على أن يكون نونيز هو منافس النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في سباق هدافي الدوري الإنجليزي لكن يبدو أن النرويجي قد ابتعد بالفعل عن مهاجم أوروغواي.

وانضم المهاجم البالغ 23 عاما، إلى ليفربول قادما من بنفيكا البرتغالي في فترة الانتقالات الصيفية في صفقة بقيمة 100 مليون يورو، ولم يفلح في التسجيل سوى في مناسبة واحدة في خمس مباريات بقميص "الريدز".

المصدر: "وكالات"