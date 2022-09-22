رسالة ساخرة من ناد إيطالي إلى رونالدو

وجه نادي أودينيزي الإيطالي دعوة "ساخرة" إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، للانضمام إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة.

ونشر نادي أودينيزي رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يطلب فيها من رونالدو الانضمام إلى الفريق، وجاء ذلك بعد رد حارس أودينيزي ماركو سيلفستري على منشور عبر "إنستغرام" يناقش طموحات رونالدو، حيث قام بتضمين اسم البرتغالي وطلب منه الانضمام إلى أودينيزي.

ثم تابع النادي طلب حارس مرماه من خلال نشر صورة عبر حسابه على موقع "تويتر"، وإضافة بعض الرموز التعبيرية المضحكة لدعم دعوة سيلفستري.

إقرأ المزيد

ويحتل أودينيزي المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة من أول سبع مباريات.

وكما هي العادة مع مثل هذه الدعوات، فإن رونالدو تجاهلها تماما، حيث يبدو أنه يركز الآن على مسيرته مع مانشستر يونايتد.

وانقضى معظم الصيف الفائت في محاولات رونالدو التخطيط لمحاولة الخروج من النادي الإنجليزي، لكن العديد من الأندية الكبرى تجاهلت رغبته تماما أثناء بحثه عن اللعب في دوري أبطال أوروبا.

وواصل رونالدو مسيرته مع مانشستر يونايتد، وشارك أساسيا في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي، ولعب دورا محدودا في سلسلة انتصارات "الشياطين الحمر" الحالية الممتدة لأربع مباريات.

وسجل رونالدو هدفه الوحيد حتى الآن في الموسم من علامة الجزاء في بطولة الدوري الأوروبي، أثناء فوز مانشستر يونايتد على شيريف تيراسبول المولدوفي.

المصدر: twitter/Udinese_1896