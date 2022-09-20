تغريدة محمد صلاح عن الملكة إليزابيث تثير جدلا

أثارت تغريدة التعزية، التي نشرها النجم المصري، محمد صلاح بمناسبة وفاة الملكة إليزابيث الثانية، جدلا واسعا بين متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب صلاح عبر حساباته الرسمية على "تويتر" و"إنستغرام"، يوم الاثنين، تغريدة مفادها:"اليوم يودع شعب بريطانيا العظمى والعالم جلالتها الملكة إليزابيث الثانية للمرة الأخيرة ويخلدون ذكراها والإرث الخاص بها".

وأضاف باعثا رسالة للعائلة الملكية: "كل أفكاري مع العائلة الملكية في هذا اليوم التاريخي والعاطفي".

Today, the people of Great Britain and the world pay tribute and bid a final farewell to her Majesty Queen Elizabeth II, commemorating her legacy and unwavering service. My thoughts are with the Royal Family on this historic and emotional day. pic.twitter.com/CdBq1cU2rT — Mohamed Salah (@MoSalah) September 19, 2022

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وأثار النعي الكثير من الجدل والانتقادات في حق محمد صلاح الذي أغضب قطاع لا بأس به من جماهير منتخب بلاده وفريقه.

وأخذ البعض من المغردين بتذكيره بالعدوان الثلاثي على مصر، ومن المعروف أن مصر ظلت تحت الاحتلال البريطاني حتى يوم 18 يونيو 1956 بعدما نجحت ثورة 23 يوليو في الإطاحة بالملك فاروق وتغيير نظام الحكم في مصر والتحرير من بريطانيا.

واشتركت إنجلترا في عهد الملكة إليزابيث الثانية مع فرنسا وإسرائيل في العدوان الثلاثي ضد مصر عقب قرار الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس عام 1956 من أجل استرداد إدارة القناة.

وجاءت الردود قاسية على صلاح حتى أن بعض جماهير ليفربول ادعت أنها ليست جزءا من بريطانيا العظمى.

وهناك عداوة تاريخية بين ملكة بريطانيا وجماهير ليفربول، بحسب التقارير التي أشارت إلى وجود اعتقاد لدى سكان مدينة ليفربول بوجود تهميش من جانب العائلة الملكية للمدينة.

بالمقابل، دفع الهجوم على اللاعب المصري، العديد من المغردين للدفاع عنه مستهجنين ما يتعرض له.

المصدر: twitter/MoSalah