من هي سونيا جرجس التي ظهرت برفقة صلاح في دبي؟ (صور)

أشعلت سونيا جرجس، ملكة جمال مصر لعام 2020، مواقع التواصل الاجتماعي، بنشرها صورة لها في دبي برفقة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

والتقطت سونيا تلك الصورة مع صلاح في دبي، حيث يقضي نجم ليفربول إجازة قصيرة قبل التحاقه بمنتخب مصر لخوض مباراتين وديتين ضد النيجر في 23 سبتمبر الحالي، وليبيريا في 27 منه.

ومنذ انتشار الصورة بحث الكثيرون عن سونيا جرجس ليعرفوا من هي، وقد تبين عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" أنها مولودة في مصر وتعيش في إيطاليا.

من هي سونيا جرجس؟

ولدت سونيا في مصر، لكنها تعيش منذ 21 عاما في إيطاليا، وتحمل الجنسيتين المصرية والإيطالية.

وانتقلت سونيا للعمل في دبي لتصبح مديرة في فندق "سان بيتش" حيث التقت مع صلاح مرتين والتقطت الصور معه وأحدثها خلال إجازته الأخيرة.

وقد مثلت سونيا مصر في مسابقة "ميس إيليت" في إيطاليا في العام 2020 وحصلت على لقب ملكة جمال مصر.

ويتابع سونيا عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" نحو 36 ألف شخص، وهي تتابع 664 مستخدما.

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وتحرص سونيا دائما على نشر صورها بخلفية البحر، بالإضافة إلى العديد من الصور داخل مقر عملها وأثناء ممارستها الرياضة.

المصدر: وكالات