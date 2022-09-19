صورة صلاح مع ملكة جمال مصر تشعل مواقع التواصل

نشرت سونيا جرجس، ملكة جمال مصر لعام 2020، صورتين لها في دبي، بصحبة نجم نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح.

ويقضي صلاح حاليا إجازة قصيرة في دبي قبل التحاقه بمنتخب مصر لخوض مباراتين وديتين ضد النيجر في 23 سبتمبر الحالي، وليبيريا في 27 منه.

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والتقطت سونيا الصورتين بصحبة الفرعون المصري داخل أحد الفنادق في دبي الذي تشغل فيه منصب المدير.

وظهرت سونيا في الصورتين بقميص أبيض اللون، وسروال بني اللون الفاتح، وعلقت: "كان من دواعي سروري أن أقابلك مرة أخرى".

وحظيت صور سونيا مع صلاح بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحمل سونيا جرجس، الجنسيتين المصرية والإيطالية، ورغم أنها ولدت في مصر، إلا أنها تعيش في إيطاليا منذ 21 عاما.

وشاركت سونيا في مسابقة ملكة جمال مصر عام 2020، ونجحت في الحصول على اللقب.

وتقيم سونيا حاليا في مدينة دبي الإماراتية، حيث تعمل مديرة لأحد الفنادق هناك.

المصدر: وكالات