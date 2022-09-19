صلاح يودع الملكة إليزابيث بكلمات مؤثرة

ودع نجم نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية التي وافته المنية في 8 سبتمبر الماضي وأقيمت لها جنازة مهيبة اليوم الاثنين.

ونشر صلاح على حسابه في موقع "إنستغرام" صورة للملكة الراحلة وكتب: "اليوم يودع شعب بريطانيا العظمى والعالم جلالتها الملكة إليزابيث الثانية للمرة الأخيرة ويخلدون ذكراها والإرث الخاص بها".

وأضاف باعثا رسالة للعائلة الملكية: "كل أفكاري مع العائلة الملكية في هذا اليوم التاريخي والعاطفي".

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وتدفق آلاف الأشخاص إلى قصر "ستمنستر أبي" والشوارع على طول طريق موكب الجنازة، الذي يبلغ 40 كيلومترا، من وسط لندن إلى وندسور، لتوديع الملكة التي حكمت بريطانيا لمدة 70 عاما بين 1952 حتى وفاتها في 8 سبتمبر الحالي.

المصدر: RT