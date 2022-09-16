"ارقص يا فيني".. بيليه يدافع عن فينيسيوس جونيور

دافع الأسطورة البرازيلية بيليه اليوم الجمعة، عن مواطنه فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، إزاء تصريحات اعتبرها عنصرية، قبل لقاء "الديربي" ضد أتلتيكو مدريد، الأحد المقبل.

وحذر كوكي، قائد أتلتيكو مدريد، فينيسيوس من الاحتفال بـ"الرقص" إذا سجل هدفا في "ديربي" مدريد المرتقب يوم الأحد المقبل، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال كوكي: "إذا سجل فينيسيوس هدفا، وقرر أن يحتفل به من خلال الرقص، فهو يفعل ما يريده، لكن ستكون هناك مشكلة بكل تأكيد، وهذا أمر طبيعي".

ونشر بيليه صورة فينيسيوس عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" مرفقة "بتدوينة" جاء فيها: "كرة القدم مصدر للسعادة، إنها رقصة وأكثر من ذلك، إنها حفلة حقيقية".

وأضاف بطل العالم 3 مرات: "على الرغم من استمرار وجود العنصرية للأسف، إلا أننا لن نسمح لذلك بمنعنا مواصلة الابتسام، سنواصل مكافحة العنصرية كل يوم بهذه الطريقة، المحاربة من أجل حقنا في أن نكون سعداء ويحترمنا الآخرون".

وجاء تصريح بيليه ردا أيضا، على تعليق حول لاعب ريال مدريد أدلى به رئيس الجمعية الإسبانية لوكلاء اللاعبين، بيدرو برافو، خلال برنامج تليفزيوني إسباني، حيث طالب فيه فينيسيوس بـ"عدم الرقص مثل القرود" عند الاحتفال بأهدافه.

واستخدم بيليه، بطل العالم 3 مرات، "هاشتاغ" بعنوان "ارقص يا فيني"، الذي يستخدمه عدة لاعبين بينهم نيمار تضامنا مع المهاجم البرازيلي، الذي سجل 5 أهداف خلال 8 مباريات الموسم الجاري.

وحظي فينيسيوس جونيور (22 عاما) بدعم عدد كبير من اللاعبين البرازيليين، الذين دافعوا عن حقه بالاحتفال بالطريقة التي يريدها، وجاء في مقدمتهم نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ورافينيا جناح الغريم التقليدي برشلونة.

انضم بيليه، أسطورة البرازيل، لداعمي مواطنه فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بعد الأزمة التي نشبت مؤخرا قبل الديربي ضد أتلتيكو مدريد.

المصدر: وكالات