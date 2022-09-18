بـ"رقصة فيني".. البرازيلي جيسوس يحتفل بهدفه على طريقة مواطنه فينيسيوس دعما له (فيديو)

وجه البرازيلي غابرييا جيسوس، مهاجم أرسنال، رسالة دعم لمواطنه فينيسيوس جونيور، على خلفية الحملة التي شنت ضد جناح ريال مدريد بسبب طريقة احتفاله، من جانب كوكي، لاعب أتلتيكو مدريد.

واحتفل جيسوس بهدف سجله في شباك مضيفه برينتفورد في الدقيقة 28 من زمن اللقاء بينهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على طريقة فينيسيوس جونيور، في إشارة إلى دعمه له.

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وكان كوكي، قائد أتلتيكو مدريد، قد حذر فينيسيوس جونيور من الرقص حال تسجيله هدفا في شباك "الروخي بلانكوس" خلال "ديربي" العاصمة مدريد، الذي يجمع قطبي العاصمة الكرويين، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وأكد كوكي أن رقص فينيسيوس في حال التسجيل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" سيمثل "مشكلة بالتأكيد".

المصدر: وكالات