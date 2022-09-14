مرتضى منصور يكشف عن تدعيم الزمالك بـ10 صفقات

أكد رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، تدعيم النادي بعشر صفقات خلال الميركاتو الصيفي، مشيرا إلى توقيعه على عقد يوم الثلاثاء مع واحد من أفضل المهاجمين على الساحة حاليا.

وقال مرتضى منصور في مؤتمر صحفي عقده بمقر النادي اليوم الأربعاء: "أنهينا حتى الآن 10 صفقات لتدعيم صفوف الفريق".

وأضاف: "وقعت يوم الثلاثاء على عقد واحد من أفضل المهاجمين على الساحة حاليا، بالإضافة إلى إنهاء صفقة أفضل ظهير أيمن، وأفضل لاعبَي وسط".

وأجل رئيس الزمالك موعد الإعلان عن الصفقات للمرة الثانية، حيث كان من المقرر أن يكشف عنها يوم الاثنين الماضي، قبل أن يؤجلها إلى المؤتمر الصحفي، يوم الأربعاء.

وأوضح رئيس الزمالك: "سيقوم أمير مرتضى منصور (المشرف العام على فريق الكرة) بالإعلان عن الصفقات يوم الخميس، أطمئن جماهير الزمالك".

وتابع: "جوسفالدو فيريرا (المدير الفني للفريق) هو من يختار الصفقات، وكل الأسماء التي اختارها تعاقدنا معها".

وعاد مرتضى منصور ليشدد على سلامة عقد محمد صبحي، العائد إلى الزمالك بعد انتهاء إعارته إلى فاركو، قائلا: "عقد الحارس سليم".

وأوضح: "كان من المفترض أن يقوم فاركو بإيداع أموال تفعيل بند الشراء (20 مليون جنيه) قبل 31 أغسطس، لكنه اكتفى بإخطارنا باستعداده لسداد المبلغ لاحقا".

وكشفت تقارير صحفية في وقت سابق أن الزمالك توصل لاتفاق مع بيراميدز لضم الثنائي عمر جابر ونبيل عماد دونجا، بالإضافة إلى حصوله على الاستغناء الخاص بمصطفى الزناري مدافع طلائع الجيش.

وتعاقد الزمالك مع السنغالي إبراهيما نداي من لوزيرن السويسري في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى لاعب الوسط المغربي زكريا الوردي القادم من الرجاء، إلى جانب استعادة الحارس محمد صبحي من فاركو.

المصدر: وسائل إعلام