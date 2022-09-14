مرتضى منصور يتبرع بمليون دولار

أكد رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، أنه سيتبرع بمكافأة جائزة كأس سوبر لوسيل لإحدى دور الأيتام في دولة قطر، وينتظر فقط موافقة وزارة الشباب والرياضة.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات لقناة ناديه، مساء الثلاثاء: "أستأذن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، أن يسمح لي بالتبرع بأموال كأس سوبر لوسيل إلى دار أيتام في الدولة التي نظمت المباراة، وبمجرد موافقته سيتم التبرع على الفور، وهذا يدل أن الزمالك محترم".

وأضاف: "مجلس إدارة الزمالك محترم ولم يحصل على أي أموال من المستشار تركي آل الشيخ، عكس مع حدث من مجلس إدارة النادي الأهلي".

وخسر الزمالك أمام الهلال السعودي بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في مباراة كأس سوبر لوسيل، التي جمعت بين بطلي الدوري المصري والدوري السعودي.

وحصل نادي الزمالك على مليون دولار، مكافأة المشاركة في المباراة، مقابل 1.5 مليون دولار حصل عليها الفريق السعودي بعد تحقيق الانتصار.

المصدر: وسائل إعلام