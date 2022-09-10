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شاهد.. مبابي يحرم ميسي من تسجيل هدف محقق في شباك بريست

الرياضة

شاهد.. مبابي يحرم ميسي من تسجيل هدف محقق في شباك بريست
AP
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حرم المهاجم كيليان مبابي عن غير قصد، زميله في نادي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي من تسجيل هدف محقق خلال مباراة فريقهما ضد بريست المقامة الآن لحساب الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

وفي الدقيقة 20، وصلت كرة عالية لميسي داخل منطقة جزاء بريست ليهيئها "البرغوث" لنفسه بصدره قبل أن يسددها قوية في تجاه المرمى، لكن الكرة اصطدمت بقدم مبابي لتذهب إلى خارج الملعب.

وتشير النتيجة بعد نهاية شوط المباراة الأول إلى تقدم باريس سان جيرمان على بريست بهدف دون رد من توقيع نيمار وصناعة ميسي.

المصدر: RT

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