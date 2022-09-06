فيفا تطلق منصة NFT قبل كأس العالم قطر 2022

سيطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منصة للرموز غير قابلة للاستبدال عبر شركة ألجوراند.

وأعلن فيفا أنه سيطلق الرموز التي ستسمى ب FIFA + Collect في وقت لاحق من هذا الشهر على منصة FIFA +، وسيتمكن المشجعون من امتلاك مقتنيات رقمية من لحظات وفنون كرة القدم.

ويشارك فيفا مع شركة ألجوراند في إنشاء رموز غير قابلة للاستبدال NFT.

وأصبحت ألجوراند منصة البلوكشين الرسمية لفيفا في مايو الماضي، وستقدم الدعم اللازم لمنصة FIFA + Collect NFT.

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وفقا للمعلومات المتاحة، فإن المشروع مشابه لـ NBA Top Shot الذي يركز على الرموز غير القابلة للاستبدال كرة السلة.

ولم يكشف فيفا بعد عن جميع التفاصيل حول موعد توفر مجموعات NFT، لكنه يخطط لتضمين إطلاق المركز غير القابلة للاستبدال خلال كأس العالم قطر 2022 في نوفمبر.

NFTs "الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال" هي تمثيلات مشفرة للأصول الرقمية. يمكن أن يكون أي شيء مثل الأعمال الفنية أو ملفات تعريف المستخدمين أو البضائع داخل اللعبة المخزنة على البلوكتشين. ألغوراند، بديل لإثبات الحصة، ابتكره الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا Silvio Micali، سوف يدير FIFA + Collect.

المصدر: "وكالات"