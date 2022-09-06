الأردن تفتح أبوابها أمام حاملي بطاقات حضور كأس العالم

قرر وزير الداخلية الأردني اعتماد بطاقة حضور مباريات كأس العالم لغايات منح تأشيرات ولعدة سفرات دون الحاجة إلى موافقات مسبقة لجميع الجنسيات دون استثناء بالدخول إلى الأردن.

و قال الناطق باسم وزارة الداخلية طارق المجالي، الاثنين، عبر قناة "المملكة"، أن " القرار صدر على إطلاقه ولن يكون هناك استثناء لأي جنسية وكل من يحمل بطاقة حضور كأس العالم أو البطاقة الرسمية الصادرة للفرق المشاركة عن الفيفا سيسمح له بدخول الأردن مباشرة بتأشيرة من المعبر الحدودي عبر المطار مباشرة لدخول أراضي المملكة، ولن تكون هناك أي جنسية مستثناة".

AFP

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وتابع:"هناك استعدادات في وزارة الداخلية من خلال الأجهزة التنفيذية لاستقبال ضيوف المملكة والسياح والتنسيق لتأمين كافة الخدمات التي يتطلبها السائح بما يعكس صورة حضارية وإيجابية عن إمكانيات الأردن وما يزخر به من مواقع سياحية ودينية وأثرية".

وأكد المجالي أن "هذا القرار يهدف بشكل مباشر إلى تسهيل الإجراءات وتبسيطها بما يضمن دخول وانتقال المشجعين المشاركين في حضور مباريات كأس العالم وكذلك الفرق الرياضية من وإلى المملكة".

وأشار إلى أن "كل ذلك بالمحصلة سيصب في قطاع السياحة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني واستقطاب هذه الجماهير التي ستحضر هذا التجمع العالمي الذي سيكون في قطر خلال شهر 11 العام الحالي".

يذكر أن "مونديال – 2022" لكرة القدم سيجري في الفترة ما بين 20 نوفمبر المقبل و18 ديسمبر المقبل في قطر وسيقام لأول مرة في موسم الشتاء وليس في الصيف.

المصدر: "عمون"