بسبب مبابي وبنزيما.. هالاند لم ينضم إلى ريال مدريد

كشف النرويجي آلف إنجي هالاند، والد النجم إيرلينغ، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، السبب الحقيقي وراء عدم انتقال نجله إلى صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانتقل إيرلينغ هالاند (22 عاما) إلى صفوف مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل انطلاق الموسم الجاري، وسط اهتمام عدة أندية أوروبية كبيرة، من بينها ريال مدريد.

وكشف والد هالاند أن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لعب دورا في اختيار النجم النرويجي الشاب للسيتي على حساب ريال مدريد.

وفي مقابلة خلال الفيلم الوثائقي الجديد للاعب بعنوان "هالاند: الاختيار"، سأل أحد الصحفيين آلف إنجي هالاند: "كيف يمكنك أن تقول لا لناد مثل ريال مدريد؟".

وأجاب هالاند الأب قائلا: "سؤال جيد"، وبعد لحظات من الصمت أكمل: "لا يمكنك حقا".

وأضاف: "لقد وضعنا بعض المعايير في الاعتبار، مَن يحتاج إلى لاعب رقم 9؟ كان لدى مانشستر سيتي حظوظ بنسبة 10 من 10".

وأتم قائلا: "كان ريال مدريد 5 من 10 أو 6 من 10، في ظل وجود كريم بنزيما، وكنا نفكر أيضا، هل سيتعاقدون مع كيليان مبابي؟".

وكان كيليان مبابي اتفق مع ريال مدريد على الانضمام لقلعة "سانتياغو برنابيو" مجانا عقب نهاية الموسم المنصرم، لكنه فضل تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

المصدر: وكالات