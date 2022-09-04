مانشستر يونايتد يواصل صحوته ويلحق الهزيمة الأولى بالمتصدر

ألحق فريق مانشستر يونايتد الهزيمة الأولى بضيفه أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، (3-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، في ختام الجولة السادسة من الدوري.

وافتتح البرازيلي أنتوني مهاجم مانشستر يونايتد، التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

وأدرك المهاجم الإنجليزي بوكايو ساكا التعادل للضيوف مع مرور ساعة من البداية.

ولكن فريق "الشياطين الحمر" عاد من جديد وتقدم عبر مهاجم ماركوس راشفورد الذي أحرز هدفين متتاليين في الدقيقتين (66 و75) من زمن اللقاء على ملعب "أولد ترافورد".

وحقق مانشستر يونايتد انتصاره الرابع على التوالي، بعد هزيمتين متتاليتين في بدايته المتعثرة، ورفع رصيده إلى 12 نقطة، وتقدم ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب "البريمير ليغ".

في المقابل، تجرع نادي أرسنال مرارة الهزيمة الأولة في الموسم الجديد للدوري بعد 5 انتصارات متتالية، ولكنه بقي في الصدارة برصيد 15 نقطة.

المصدر: RT