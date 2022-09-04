"احترام كبير للهداف".. هالاند يشعر بالحرج تجاه ليفاندوفسكي

اعترف النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بشعوره بالإحراج عند دخول مسؤولي نادي بايرن ميونخ في مفاوضات معه قبل رحيله عن بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم الماضي.

وغادر هالاند (22 عاما) ملعب "سيغنال إيدونا بارك" هذا الصيف صوب مانشستر سيتي، مقابل 75 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع بوروسيا دورتموند.

وقال هالاند، وخلال ظهوره عبر فيديو وثائقي بتطبيق "Viaplay": "شعرت بالأسف من أجل روبرت ليفاندوفسكي، وأجد أن مفاوضاتهم معي في وجوده قلة احترام له".

وأشاد الدولي النرويجي بالنجاحات التي حققها ليفاندوفسكي (34 عاما) بقميص العملاق البافاري قبل رحيله إلى برشلونة.

وقال هالاند "لا أعلم كم عدد الأهداف التي سجلها (ليفاندوفسكي) هناك والألقاب التي فاز بها".

وكشف هالاند عن كواليس اختيار ناديه الجديد قبل الذهاب لمانشستر سيتي، حيث قال "كنت أفكر، هل يملك النادي المحتمل مهاجما قويا؟".

المصدر: وكالات