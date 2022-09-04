"نزال دموي".. المقاتل الفرنسي غان يسحق "الكنغر" تويفاسا (فيديو)

اكتسح الفرنسي سيريل غان متحديه الأسترالي تاي تويفاسا في النزال الذي جمعهما مساء السبت، في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن دورة "209UFC Fight Night " للفنون القتالية المختلطة "MMA".

سيطر المقاتل الفرنسي على مجريات النزال سيطرة كاملة، وسحق خصمه الأسترالي في الجولة الثالثة بوابل من اللكمات المبرحة، قبل أن يتدخل الحكم ويوقف المواجهة.

Ciryl Gane knocks out Tai Tuivasa in his home country.#UFCParispic.twitter.com/e8xLIPoT9E — MMA mania (@mmamania) September 3, 2022

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وحقق سيريل غان (32 عاما) بذلك انتصاره الحادي عشر في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمة واحدة.

بينما تعرض تاي تويفاسا (29 عاما) للهزيمة الرابعة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 14 انتصارا.

المصدر: RT