نصرالله يهزم الأمريكي باكلي في مواجهة مثيرة (فيديو)

تغلب الفرنسي نصرالله إمافوف على الأمريكي خواكين باكلي في النزال الذي جمعهما مساء يوم السبت، في فرنسا، ضمن دورة "209UFC Fight Night " للفنون القتالية المختلطة "MMA".

سيطر إمافوف، المولود في جمهورية داغستان الروسية، على مجريات الجولتين الأولى والثانية بينما كانت الأفضلية للمقاتل الأمريكي في الجولة الثالثة والأخيرة، ولكن ذلك لم يكن كافيا، ليفوز الفرنسي بالنقاط بنتيجة (29-28، 29-28، 30-27) على حلبة "Accor Arena" في العاصمة باريس.

This is what leaving it all in the Octagon looks like 😮‍💨



[ @Newmansa94 | #UFCParis ] pic.twitter.com/v6JRjNNsJC — UFC (@ufc) September 3, 2022

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وحقق نصرالله إمافوف (27 عاما) انتصاره الرابع في خامس نزال له تحت رعاية اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة "MMA" حتى الآن، والانتصار الثاني عشر في مسيرته الاحترافية مقابل ثلاث هزائم.

في المقابل، مني خواكين باكلي (28 عاما) بالهزيمة الخامسة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 15 انتصارا.

المصدر: RT