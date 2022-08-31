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التونسية أنس جابر تواصل مشوارها في أمريكا

الرياضة

التونسية أنس جابر تواصل مشوارها في أمريكا
Globallookpress JAVIER ROJAS
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صعدت التونسية أنس جابر إلى الدور الثاني لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، والمقامة على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" الصلبة بمدينة نيويورك.

وجاء تأهل أنس جابر المصنف خامسة، على حساب صاحبة الأرض الأمريكية إليزابيث ماندليك، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما كالتالي: (7-5) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

وضربت بذلك موعدا في الدور الثالث مع الأمريكية الأخرى شلبي روجرز التي تغلبت بدورها على السلوفاكية فيكتوريا كوجموفا  بمجموعتين متتاليتين أيضا، بواقع: (7-5) و(6-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء.

المصدر: RT 

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