الروسي روبليف يبدأ بنجاح مشواره في بطولة أمريكا المفتوحة

بدأ الروسي أندريه روبليف غمار بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى والمقامة على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" الصلبة، بفوز صعب على الصربي لاسلو جيري.

وتمكن اللاعب الروسي المصنف الحادي عشر عالميا، من الفوز على منافسه الصربي، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (7-6) و(6-3) و(3-6) و(4-6) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الثلاثاء.

وضرب أندريه روبليف موعدا في الدور الثاني مع الكوري الجنوبي سوون وو كوون، الذي فاز بدوره على الإسباني فرناندو فيرداسكو، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، بنتيجة: (6-2) و(6-7) و(6-3) و(6-3) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء أيضا.

المصدر: RT