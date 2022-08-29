الروسي مدفيديف يسعى للاحتفاظ بلقب "فلاشينغ ميدوز" وعرش صدارة التصنيف العالمي

يسعى الروسي دانييل مدفيديف للفوز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، والاحتفاظ بعرش صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، لقطع الطريق على 4 منافسين على خطف المركز الأول منه.

واحتفظ دانييل مدفيديف (26 عاما) بصدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين للأسبوع 11 تواليا، برصيد 6885 نقطة، متفوقا على وصيفه الألماني ألكسندر زفيريف برصيد 5760 نقطة، والذي لن يشارك في بطولة الولايات المتحدة بسبب الإصابة، والنجم الإسباني رافائيل نادال برصيد 5630 نقطة، ومواطنه النجم الصاعد كارلوس ألكاراز (5100 نقطة).

وسيبدأ مدفيديف حملة الدفاع عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بمواجهة تبدو سهلة أمام صاحب الأرض ستيفان كوزلوف، لكنه سيواجه عقبات كبيرة في طريق البحث عن اللقب الثاني ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، بما في ذلك مواجهة محتملة مع الأسترالي المتألق نيك كيريوس "المشاكس" في الدور ربع النهائي للبطولة المقامة على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" الصلبة.

خاصة وأن كيريوس وصيف بطل ويمبلدون، تغلب على الروسي المصنف الأول عالميا، في مباراة من ثلاث مجموعات في بطولة كندا المفتوحة هذا الشهر، في مونتريال.

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وفي حال نجح مدفيديف في الصوقول إلى الدور قبل النهائي للبطولة، فإنه من المحتمل أن يصطدم بالنجم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، أو اللاعب النرويجي المتألق كاسبر روود.

وخسر اللاعب الروسي أمام النجم اليوناني قبل نحو أسبوع، في الدور نصف النهائي لبطولة سنسيناتي الأمريكية للتنس للماسترز (ATP 1000)، المقامة على الملاعب الصلبة أيضا، والتي بلغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و280 ألف دولار.

ويتطلع النجم المخضرم رافائيل نادال (36 عاما) المصنف الثالث، للتربع على عرش صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، إذا تمكن من الفوز بالجائزة رقم 23 له في البطولات الأربع الكبرى، أو حتى الوصول إلى الدور قبل النهائي، شرط عدم فوز مدفيديف باللقب.

كما يمني النجم الصاعد كارلوس ألكاراز (19 عاما) المصنف الرابع عالميا، النفس بالفوز بلقب البطولة والانقضاض على صدارة التصنيف العالمي لأول مرة في تاريخه، وسيصبح أصغر لاعب في تاريخ اللعبة يحتل هذا المركز، حيث سيبلغ عمره في نهائي البطولة 19 عاما و129 يوما.

ويحتاج ألكاراز من أجل تحقيق هذا الإنجاز للصعود أولا إلى نهائي بطولة "فلاشينغ ميدوز"، مع تعرض منافسيه لنتائج سلبية.

في حين يغيب نوفاك ديوكوفيتش المصنف السادس عالميا، وألكسندر زفيريف الثاني عالميا، عن بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

ولن يشارك نوفاك في البطولة بسبب عدم حصوله على لقاح كورونا، بينما يعاني زفيريف من الإصابة.

ولم تشهد المراكز العشرين الأولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، هذا الأسبوع أي تغيير، باستثناء تبادل المراكز بين الإيطالي ماتيو بيريتيني الذي يحتل المركز 14 عالميا، والإسباني بابلو كارينيو صاحب المرتبة 15 في التصنيف.

وفي ما يلي ترتيب العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين "ATP":

1- دانييل مدفيديف (روسيا) - 6885 نقطة

2- ألكسندر زفيريف (ألمانيا) - 5760

3- رافائيل نادال (إسبانيا) - 5630

4- كارلوس ألكاراز (إسبانيا) - 5100

5- ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) – 4890

6- نوفاك دجوكوفيتش (صربيا) – 4770

7- النرويجي كاسبر رود (النرويج) - 4695

8- فليكس الياسيم (كندا) – 3625

9- كاميرون نوري (بريطانيا) - 3415

10- هوبرت هوركاتش (بولندا) – 3355 نقطة.

المصدر: وكالات