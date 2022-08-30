حفيد "الإغريق" ضحية أولى مفاجآت "فلاشينغ ميدوز" الأمريكية

فجر الكولومبي دانييل إيلاهي غالان ريفيروز مفاجأة من العيار الثقيل في الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس آخر البطولات الأربع الكبرى، بإطاحته بالنجم اليوناني ستيفانو تسيتسيباس.

واستطاع اللاعب الكولومبي الفوز على تسيسيباس المصنف الخامس عالميا، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-0) و(6-1) و(3-6) و(7-5) في المباراة التي جرت بينهما فجر اليوم الثلاثاء.

وضرب دانييل إيلاهي غالان ريفيروز، البالغ من العمر 26 عاما، موعدا في الدور الثاني مع الأسترالي جوردن تومسون، الذي تغلب على الإيطالي لورينزو سونيغو بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، بنتيجة: (2-6) و(1-6) و(6-2) و(6-4) و(6-4).

ونقلت الخدمة الصحفية لاتحاد لاعبي التنس المحترفين (ATP) عن ستيفانوس تسيسيباس قوله تعليقا على هزيمته المفاجئة: "لقد سيطر (ريفيروز) على مجريات المباراة، لم أتمكن من دخول أجواء المواجهة".

وتعني هزيمة تسيتسيباس أنه خرج نهائيا من سباق المنافسة على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، بعد بطولة أمريكا المفتوحة، التي ستنتهي غمارها في 11 سبتمبر القادم.

المصدر: RT