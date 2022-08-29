الروسي مدفيديف يبدأ بنجاح حملة الدفاع عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة

استهل الروسي دانييل مدفيديف حملة الدفاع عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس آخر البطولات الأربع الكبرى والمقامة على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" الصلبة بفوز سهل على الأمريكي ستيفان كوزلوف.

وتمكن دانييل مدفيديف المصنف الأول عالميا، من الفوز على صاحب الأرض ستيفان كوزلوف بثلاث مجموعات من دون رد، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(6-4) و(6-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، واستغرقت ساعتين ودقيقة واحدة.

وضرب اللاعب الروسي موعدا في الدور الثاني مع الفرنسي كنتن آرثر رينديرنيتش الذي تغلب على مواطنه هليس بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، بنتيجة: (4-6) و(7-6) و(6-3) و(6-2) في "الديربي" الفرنسي، الذي جمعهما اليوم الاثنين أيضا.

ويبحث دانييل مدفيديف (26 عاما) عن لقبه الثاني على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" الصلبة، والثاني ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، والخامس عشر في مسيرته الاحترافية حتى الآن.

المصدر: RT