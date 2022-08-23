اعتزال إيلين وايت الهدافة التاريخية لمنتخب سيدات إنجلترا

أعلنت مهاجمة مانشستر سيتي والهدافة التاريخية لمنتخب إنجلترا للسيدات، إيلين وايت، اعتزالها كرة القدم عن عمر 33 عاما وبعد 17 عاما في الملاعب.

ونشرت إيلين وايت التي توجت مؤخرا مع منتخب بلادها بلقب كأس أمم أوروبا، تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، قائلة "شكرا كرة القدم"، قبل أن تكشف عن "أحد أصعب القرارات في الحياة".

وأوضحت أن "هذا قرار كنت أرغب دائما في اتخاذه بشروطي. وقد حان الوقت لأقول وداعا لكرة القدم لأرى الجيل المقبل يتألق".

وقررت اللاعبة التي سجلت 52 هدفا في 113 مباراة دولية، الاعتزال في القمة بعد ثلاثة أسابيع من الانتصار في ملعب ويمبلي الشهير على ألمانيا 2-1 بعد شوطين إضافيين، في نهائي بطولة كأس أوروبا التي شاركت في كل مبارياتها.

كما فازت وايت بالميدالية البرونزية في كأس العالم 2015 وكأس أوروبا 2019.

ومن جانبه، قال مانشستر سيتي في بيان "يمكن لنادي مانشستر سيتي أن يؤكد اعتزال إيلين وايت كرة القدم".

وأضاف "أنهت المهاجمة الأسطورية التي سجلت أكبر عدد من الأهداف في تاريخ إنجلترا، مسيرتها الكروية هذا الصيف على أعلى المستويات وتركت أثرا لا يمكن إنكاره على اللعبة ككل".

وكانت وايت، بدأت مسيرتها الاحترافية في تشيلسي عام 2005، قبل أن تنضم إلى ليدز كارنيغي، ثم أرسنال، ونوتس كاونتي، وبرمنغهام، وأخيرا مانشستر سيتي منذ العام 2019.

المصدر: أ ف ب