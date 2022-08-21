"بعد اشتباكات ووسط توتر".. التعادل سيد الموقف في موقعة الأهلي والإسماعيلي

ساد التعادل السلبي المباراة التي جمعت نادي الأهلي وضيفه الإسماعيلي، مساء يوم الأحد، والمؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

لم يتمكن أحد من لاعبي "المارد الأحمر" و"الدراويش" من هز شباك الآخر على مدار شوطي اللقاء الذي أقيم على استاد "برج العرب".

وقبل انطلاق المباراة شهد لطريق المؤدي للملعب، اشتباكات بين جماهير الفريقين واعتداء من جماهير الاسماعيلي على حافلة جماهير الاهلي.

وأصدرت رابطة الأندية المحترفة بيانا رسميا نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه "نمى إلى رابطة الأندية من خلال وسائل الإعلام، واقعة بين جماهير الأهلي والإسماعيلي، وتناشد الرابطة جماهير الفريقين الالتزام بالروح الرياضية".

وأضاف البيان "تم إبلاغ الجهات المعنية وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات عقب انتهاء المباراة".

وظل التراشق اللفظي بين جماهير الناديين في المدرجات طوال زمن المباراة.

واكتفى نادي الأهلي بنقطة واحدة بعد هذا التعادل رفع بها رصيده إلى 64 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، رفع فريق الإسماعيلي "الدراويش" رصيده إلى 37 نقطة، ليتقدم إلى المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري.

وجرى اللقاء في أجواء ملتهبه خارج الملعب وفي المدرجات بين جماهير الناديين، حيث شهد الطريق المؤدي للملعب، اشتباكات بين جماهير الفريقين واعتداء من جماهير الاسماعيلي على حافلة جماهير الاهلي.

المصدر: RT