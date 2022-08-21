مرتضى منصور يهاجم إبراهيم سعيد.. ويشطب ألقاب الأهلي في الدوري

هاجم رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، مواطنه إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي الأسبق، بسبب تصريحاته الأخيرة ضد مسؤولي القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور عبر قناة نادي الزمالك الرسمية: "إبراهيم سعيد ظهر مع أحد الاعلاميين يمدح في محمود الخطيب ويطالبني بالهدوء، على الرغم من أنه يثير الفتنة ويهاجم الزمالك".

وأضاف: "يجب أن يتذكر إبراهيم سعيد، من هو مرتضى منصور، هل نسى أنني من وقفت بجانبه وكان يطلب مني العمل كمدرب بنادي الزمالك، وأتعجب من دعمه للنادي الأهلي، هل أصبح أهلاوي فجأة؟.. هذا تحذير أخير لك".

وتابع مرتضى منصور: "الدوري المصري بدأ عقب تطبيق تقنية الفار في مصر، أي في عام 2020 وما قبل ذلك لا يتم احتسابه، لذلك الزمالك توج بلقب الدوري في أول موسمين تم تطبيق الفار، والأهلي لم يحقق بطولات إلا قبل تطبيق الفار".

وتأتي تصريحات مرتضى منصور، في الذي أصبح الزمالك قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي، وللمرة الـ14 في تاريخه، قبل 3 جولات على انتهاء المسابقة.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، ويليه في المركز الثاني نادي بيراميدز برصيد 68 نقطة، ومن ثم الأهلي في المرتبة الثالثة برصيد 63 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.

يذكر أن تقنية الفيديو "VAR" تطبق لموسم كامل للمرة الثانية في الدوري المصري، علما بأنه بدأ الاستعانة بها اعتبارا من الدور الثاني لموسم 2019-2020، الذي انتهى بتتويج الأهلي باللقب.

وتوج نادي الأهلي 42 مرة بلقب بطل الدوري المصري، ويليه الزمالك برصيد 13 لقبا فقط، وعلى أعتاب اللقب رقم 14 في تاريخه.

المصدر: وسائل اعلام