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شاهد.. الزمالك يهزم فاركو بهدف رائع ويقترب من حسم اللقب  

الرياضة

شاهد.. الزمالك يهزم فاركو بهدف رائع ويقترب من حسم اللقب  
twitter/ZSCOfficial
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خرج نادي الزمالك بفوز ثمين من ملعب مضيفه فاركو بهدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق "القلعة البيضاء" بالفضل في انتصاره الثمين لمدافعه حسام عبد المجيد الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا في الدقيقة الثامنة من زمن اللقاء على استاد الإسكندرية.

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وحقق الزمالك انتصاره العاشر على التوالي، ليرفع رصيده إلى 75 نقطة، ويحتل صدارة الترتيب قبل 3 جولات فقط من نهاية الدوري، واقترب من حسم اللقب لصالحه للموسم الثاني على التوالي.

في المقابل، توقف رصيد نادي فاركو عند 40 نقطة، ويشغل المركز الثامن على سلم الترتيب.

المصدر: RT 

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