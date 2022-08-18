"اللعبة انتهت".. رسالة مشفرة من الزمالك ومرتضى منصور (فيديو)

أثار نادي الزمالك المصري الجدل، بنشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" رسالة مشفرة تحمل صورة لرئيس النادي، مرتضى منصور، وهو يرمي بمضرب تنس الطاولة، مع عبارة "انتهت اللعبة".

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع "تويتر" هذا المنشور عقب سقوط غريمه التقليدي نادي الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه إيسترن كومباني، في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ويبدو أن ذلك إشارة إلى اقتراب حسم اللقب لصالح "القلعة البيضاء".

twitter/ZSCOfficial

ويحتاج نادي الزمالك إلى 3 نقاط فقط من 4 مباريات قادمة، ليتأكد رسميا فوزه باللقب للموسم الثاني على التوالي، على حساب الأهلي الذي احتكر اللقب لخمسة مواسم متتالية قبل ذلك، ويحمل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز برصيد 42 لقبا مقابل 13 لقبا لوصيفه الزمالك.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، بينما يشغل الأهلي المرتبة الثالثة على سلم الترتيب برصيد 63 نقطة، قبل 4 جولات من انتهاء الدوري.

وكان مرتضى منصور قد نشر مقطع فيديو عبر قناته على موقع "يوتيوب" قبل نحو أسبوع وهو يلعب بكرة الطاولة، وأرفقه بعبارة: "ده ردي أنا مش فاضيلكم لما افضي أجيلكم".

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ودانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في مصر الأربعاء الماضي، مرتضى منصور بتهمة السب والقذف لرئيس نادي الأهلي، محمود الخطيب، وعائلته، وقضت بحبس رئيس الزمالك لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وشدد مرتضى منصور على أنه طبقا للقوانين، فإن الحكم القضائي لن ينفذ، قائلا في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "أراهن بكل تاريخي، إذا لم تلغَ الأحكام في محكمتي الاستئناف والنقض سأعتزل المحاماة ورئاسة الزمالك".

المصدر: وكالات