مرتضى منصور يهدد أحمد شوبير بفتح "الملف الأسود"

هدد رئيس نادى الزمالك المصري مرتضي منصور، الإعلامي أحمد شوبير بفتح ما وصفه بـ"الملف الأسود" له مجددا، في حال عدم الابتعاد عنه وطالبه بتجنب الحديث عنه وعن نادي الزمالك.

وتوعد مرتضي منصور شوبير، باتخاذ إجراءات عديدة ضده إذا ما تحدث عنه مجددا بخاصة عقب تلميحات شوبير الأخيرة بعدما ترددت شائعة إلقاء القبض على مرتضى منصور، حيث كتب الإعلامي "تغريدة" عبر موقع "تويتر"، بأن القانون فوق الجميع في إشارة أعزاها البعض إلى تلك الشائعة.

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وكان مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة نفى إلقاء القبض على المستشار مرتضي منصور، مؤكدا أن ما تم تداوله على بعض المواقع عاري تماما من الصحة بقصد البلبلة.

وكشف مصدر بنادي الزمالك أن مرتضى منصور يتواجد في مقر القلعة البيضاء ويباشر مهام رئاسته للنادي وحرص على تفقد منشآت النادي والحديث مع الأعضاء حول متطلباتهم في الفترة المقبلة.

المصدر: وكالات