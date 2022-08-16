وزير النقل المصري ردا على تصريحاته حول الأهلي: أهل الشر اجتزأوا الفيديو

علق وزير النقل المصري، كامل الوزير، على انتشار فيديو له خلال مداعبة أحد العاملين حوله وعدد من الإعلاميين المتواجدين، بقوله إن نادي الأهلي لم يفز بأي بطولة منذ تطبيق تقنية الفيديو.

وقال كامل الوزير في مقطع الفيديو: "من يوم ما الفار اشتغل ماخدتوش بطولة ولا هتاخدو إلا إذا كسرتوا الفار"، ليرد عليه أحد مشجعي الأهلي: "مش مشكلة يا فندم عندنا منه كتير".

#وزير_النقل من يوم ما الڤار اشتغل #الأهلي مخدش بطولة.. وأحد الموظفين: عندنا منه كتير pic.twitter.com/VUwSkgfWZB — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) August 14, 2022

ورد وزير النقل في تصريحات تلفزيونية، قائلا: "الفيديو مجتزأ.. أحد الصحفيين الأهلاوية تحدث معي وقلت أنا كوزير مصر أحترم إدارة وجماهير النادي الأهلي، والخطيب وأعضاء مجلس الإدارة بالأهلي أصدقائي وتربطني بهم علاقات قوية ونتبادل الزيارات وأعتز بصداقتهم جميعا.. وبعض أهل الشر اجتزأوا الفيديو، وأخدوا كلامي عن الفار".

وتابع كامل الوزير: "أنا بحب الزمالك والإسماعيلي والأهلي وبيراميدز، هو نادي الزمالك ده منين؟.. ده نادي مصري، متابعا: أرفض التعصب في كرة القدم، حكم الفار مصري وجل من لا يخطئ، حبوا بعض بدون تجريح أو إساءة في الآخر".

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وأردف: "الأهلي يتعرض لكبوة جواد وسيعود لمجده وبطولاته، أحترم الأهلي وخسارة فريقه بطولة الدوري لا تقلل من تحقيقه للعديد من البطولات.

وأضاف الوزير: "كلنا مصريين ولم أسيء للأهلي وجماهيره وعلى رأسي، وأرسلت رسالة لجمال الجارحي للتدخل وإنهاء الأزمة بين الخطيب ومرتضى هناك مساع للصلح بينها".

وفي سياق آخر، قال كامل الوزير، إنه أحال 11 من قيادات في هيئة السكة الحديدية للنيابة العسكرية وتم الحكم عليهم بـ15 سنة سجن بسبب سرقة صندوق إشارات ثمنه 50 ألف دولار، بالإضافة لـ4 تجار قاموا بالشراء منهم.

وأضاف وزير النقل، أنه يتم القبض على من يقوموا بالسرقة في الهيئة بالمحافظات، وسيتم القضاء على هذه الظاهرة، وتم تحويل هؤلاء للنيابة العسكرية بناء على القانون.

المصدر: "cairo24"