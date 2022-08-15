وزير مصري ساخرا: الأهلي لم يفز ببطولة منذ تطبيق الـ"VAR".. فيديو

سخر وزير النقل المصري، كامل الوزير، من عدم فوز نادي الأهلي لكرة القدم بأي بطولة خلال الفترة الأخيرة.

وقال كامل الوزير، في مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ضاحكا: "منذ تطبيق تقنية الفيديو لم يفز الأهلي ببطولة، ولن يحصل على بطولة إلا إذا حطموا (VAR)".

وتساءل الوزير المصري في حديثه مع الحضور، "لقد احتسبت ركلة جزاء للأهلي في مباراة المصري بعد الضغط على الحكم (الغلبان)".

وكانت مكالمة سابقة بين الإعلامي عمرو أديب وكامل الوزير شهدت تلميحات من الأول على الهواء مباشرة إلى أن وزير النقل يشجع نادي الزمالك على الصعيد الكروي.

علما أن تقنية الفيديو تم تطبيقها رسميا في المسابقات المصرية منذ عام 2020، وفاز الأهلي منذ ذلك الحين بلقب بطل الدوري مرة وحدة وكأس مصر مرة أيضا.

كما توج الأهلي بوجود تقنية الفيديو بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين، وكأس السوبر الإفريقي مرتين أيضا، إضافة إلى المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية مرتين كذلك.

في المقابل، خسر "المارد الأحمر" لقب بطل الدوري المصري في الموسم (2020-2021) وهو على وشك خسارته هذا الموسم (2021-2022) لصالح الزمالك، كما خسر نسخة الموسم الماضي لكأس مصر أمام الفريق الأبيض، وقبل كل ذلك لقب السوبر المصري 2019 أمام الزمالك و2020 أمام طلائع الجيش، ودوري أبطال إفريقيا 2022 أمام الوداد المغربي.

المصدر: وسائل إعلام