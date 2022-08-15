قضية الخطيب.. مرتضى منصور يتعهد باعتزال المحاماة ورئاسة الزمالك في حالة واحدة

صرح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، بأنه سيعتزل المحاماة ورئاسة الزمالك، في حال عدم إلغاء الحكم القضائي الصادر بحبسه لمدة شهر.

وأدانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في مصر الأربعاء الماضي، مرتضى منصور بتهمة السب والقذف لرئيس نادي الأهلي، محمود الخطيب، وعائلته، وقضت بحبس رئيس الزمالك لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وشدد مرتضى منصور على أنه طبقا للقوانين، فإن الحكم القضائي لن ينفذ، قائلا في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "أراهن بكل تاريخي، إذا لم تلغَ الأحكام في محكمتي الاستئناف والنقض سأعتزل المحاماة ورئاسة الزمالك".

وأضاف رئيس نادي الزمالك: "سآخذ حقي بالقانون، فالحكم الصادر لن يتم تنفيذه، لا يزال هناك نقض ولا بد وأن تذهب القضية إلى محكمة النقض أولا".

وأوضح مرتضى منصور: "عندما تذكر كلمة (بات ونهائي) في تفاصيل ونص الحكم الصادر من المحكمة، يتم التنفيذ عدا ذلك فالقضايا تتحول إلى محكمة النقض".

وأتم مرتضى منصور تصريحاته: "أنا رجل قانون وأحترم قضاء مصر الشامخ، وإذا أيدت محكمة النقض الحكم، وأنه واجب النفاذ، سأعتذر للجميع".

وتبادل مرتضى منصور ومحمود الخطيب خلال الفترة الأخيرة، العديد من الشكاوى والدعاوى القضائية أمام الجهات القانونية وكذلك الإعلامية.

المصدر: وسائل إعلام