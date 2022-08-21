رئيس رابطة الأندية المصرية: قرارات رادعة بشأن واقعة التعدي على حافلة مشجعي الأهلي

صرح رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أحمد دياب، بأن الأحداث التي تم رصدها من جانب جماهير الإسماعيلي ضد حافلة مشجعي الأهلي كانت بعيدة عن الاستاد في الطريق لملعب "برج العرب".

وقال النائب أحمد دياب لقد تابعنا ما حدث من خلال مواقع التواصل ووسائل الإعلام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، "نطالب إدارات الأندية بحث الجماهير على ضبط النفس والتحلي بالروح الرياضية خاصة أننا نمتلك حاليا مكتسبات تتعلق بعودة الروح الرياضية مناشدا الجماهير بالالتزام والتحلي بالروح الرياضية".

وتابع أحمد دياب عبر قناة صدى البلد: "أبلغنا الجهات المعنية وسيتم رصد الأحداث بالكامل سواء في المباراة والملعب أو خارجه وسيكون هناك عقوبات وقرارات رادعة بعد المباراة على من أخطأ، ولن نتسرع في القرار حتى نرصد كل ما تم خارج وداخل الاستاد وبعد التحقيق الدقيق".

وأوضح رئيس رابطة الأندية أن العقوبات الرياضية من ضمنها حرمان من دخول المباريات وحال وجود أخطاء أكبر سيكون هناك إجراءات أخرى.

وأكد أن الرابطة ستتقدم بطلب لزيادة عدد الجماهير المسموح لها حضور المباريات وأن ما حدث لن يؤثر عن المضي قدما في هذا الطلب.

المصدر: وسائل إعلام