مصر.. القبض على أشخاص رشقوا حافلة مشجعي الأهلي بالحجارة

ألقت الأجهزة الأمنية، مساء يوم الأحد، القبض على خمسة أشخاص ألقوا الحجارة على حافلة مشجعي نادي الأهلي، قبل مباراته أمام ضيفه الإسماعيلي، ضمن من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

واندلعت اشتباكات بين جمهور نادي الأهلي وضيفه الإسماعيلي، قبل مباراتهما المؤجلة من الجولة 18 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور ومقطع فيديو لوقوع اشتباكات بين جمهور الفريقين، وتكسير حافله جمهور الأهلي على طريق الصحراوي.

🔴♦️ الساده المسؤولين@AlsisiOfficial@moiegy@CabinetEgy

جماهير الاسماعيلي تعتدي على اتوبيسات جماهير الاهلي



الى متى صمتكم الدامس وحضراتكم تعلمون السبب بوضوح تام

هل سيستمر السكوت الى ان تحدث كارثه!؟ pic.twitter.com/mrMT3yson2 — AL Ahly Stadium 🏟 ستاد الأهلي (@ALAhlyStadium74) August 21, 2022

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وأصدرت رابطة الأندية المحترفة بيانا رسميا نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه "نمى إلى رابطة الأندية من خلال وسائل الإعلام، واقعة بين جماهير الأهلي والإسماعيلي، وتناشد الرابطة جماهير الفريقين الالتزام بالروح الرياضية".

وأضاف البيان "تم إبلاغ الجهات المعنية وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات عقب انتهاء المباراة".

وظل التراشق اللفظي بين جماهير الناديين في المدرجات طوال زمن المباراة، التي انتهت بالتعادل السلبي.

المصدر: "masrawy.com"