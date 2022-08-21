الجزائري إسماعيل بن ناصر ينقذ ميلان من الهزيمة

نجا فريق ميلان من الهزيمة أمام مضيفه أتالانتا (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم (2022-2023).

تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله لاعب خط الوسط الأوكراني روسلان مالينوفسكي عند الدقيقة 29 كم زمن الشوط الأول.

وأنقذ لاعب خط الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر "الروسونيري" من الهزيمة بتسجيل هدف التعادل بحلول الدقيقة 68 من زمن اللقاء.

وأهدر نادي ميلان بذلك أول نقطتين في بداية حملة الدفاع عن لقب بطل "الكالتشيو"، يعد فوزه في الجولة الأولى على ضيفه أودينيزي (4-2)، واكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، بانتظار نتائج المباراة الأخرى ضمن هذه الجولة.

كما أضاع أتالانتا بدوره أول نقطتين، ورفع رصيده إلى أربع نقاط أيضا، ويشغل المركز الرابع على سلم الترتيب حتى الآن.

المصدر: RT