إنتر ميلان يكرم وفادة سبيزيا بثلاثية نظيفة

أنجز فريق إنتر ميلان مهمته أمام ضيفه سبيزيا، بفوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتوالى على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض كل من، المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، ولاعب خط الوسط التركي هاكن تشالهانغولو، المهاجم الأرجنتيني خواكين كوريا، في الدقائق (35، 52، 82) على الترتيب من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

وحقق إنتر ميلان حامل اللقب، انتصاره الثاني على في مستهل مشواره حملة الدفاع عن لقب بطل "الكالتشيو"، التوالي، بعد الأول على مضيفه ليتشي (2-1) يوم السبت الماضي، في الجولة الافتتاحية للدوري، ويتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

في المقبل، تعرض سبيزيا للخسارة الأولى، بعد فوزه على ضيفه إمبولي بهدف وحيد يوم الأحد الماضي، في الجولة الأولى للدوري.

المصدر: RT