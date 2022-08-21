تشيلسي يتجرع مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الجديد "للبريمير ليغ"

مني فريق تشيلسي بهزيمة ساحقة أمام مضيفه ليدز يونايتد (0-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية ليدز يونايتد كل من اللاعبين، الأمريكي برندن آرونسون، والإسباني رودريغو، والإنجليزي جاك هاريسون في الدقائق (33، 37، 69) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "إيلاند رود - Elland Road" بمدينة ليدز.

وتجرع تشيلسي مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الجديد "للبريمير ليغ" بعد انتصار وتعادل على الترتيب، وتوقف رصيده عند 4 نقاط، وتراجع إلى المركز الثاني عشر حتى الآن على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، حقق ليدز يونايتد انتصاره الثاني وتخللهما تعادل في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويتقدم إلى المرتبة الثالثة في جدول الترتيب، وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT