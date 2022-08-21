مانشستر سيتي يقع في كمين نيوكاسل يونايتد

سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد (3-3) في المباراة التي جمعهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي كل من الألماني إلكاي غوندوغان (د. 5)، والنرويجي إيرلينغ هالاند (د. 60) والبرتغالي برناردو سيلفا في الدقائق (5، 60، 64) على الترتيب.

بينما وقع على ثلاثية أصحاب الأرض كل من، الفرنسي ميغيل ألميرون، وكالوم ويلسون، وكيران تريبييه في الدقائق (28، 39، 54) على الترتيب.

وأهدر مانشستر سيتي بذلك أول نقطتين في الموسم الجديد للدوري، واكتفى بنقطة وحيد رفع بها رصيده إلى 7 نقاط، وتراجع إلى مركز الوصافة في جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن المتصدر أرسنال.

في المقابل، تعادل نيوكاسل يونايتد للمباراة الثانية على التوالي، بعد انتصار في الجولة الافتتاحية، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، ويتقدم إلى المركز السادس على سلم الترتيب.

المصدر: RT