الملك هاري ينفرد برقم قياسي في "البريميرليغ"

حقق مهاجم توتنهام، هاري كين، رقما قياسيا خلال مباراة فريقه أمام ضيفه وولفرهامبتون (1-0) التي جمعتهما اليوم السبت، في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هاري كين هدف الفوز الوحيد لفريق "السبيرز" بحلول الدقيقة 64 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد "توتنهام هوتسبير" بالعاصمة لندن.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن كين رفع رصيده إلى 185 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص توتنهام، لتجاوزا بفارق هدف إنجاز المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مع مانشستر سيتي (184 هدفا)، ليتصدر قائمة الأكثر إحرازا للأهداف مع ناد واحد في "البريميرليغ".

يذكر أن سيرخيو أغويرو انتقل إلى صفوف برشلونة في الموسم الماضي، ولكنه لم يستمر معه طويلا، فقد أعلن اعتزاله كرة القدم بسبب مشكلة في القلب، وهو في الـ33 من عمره.

المصدر: وكالات