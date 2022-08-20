أرسنال يقسو على بورنموث في معقله

خرج فريق أرسنال بفوز عريض من ملعب مضيفه بورنموث (3-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز النرويجي مارتن أوديغارد، لاعب فريق ريال مدريد سابقا، هدفين سريعين للفريق اللندني في الدقيقتين (5 و11)، بينما تكفل زميله المدافع الفرنسي ويليام ساليبا بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 54 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "فيتاليتي - Vitality Stadium" بمدينة بورنموث.

وحقق أرسنال بذلك انتصاره الثالث على التوالي في الموسم الجديد "للبريمير ليغ" وانفرد بصدارة الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، تعرض بورنموث للهزيمة الثانية على التوالي، بعد فوزه في الجولة الافتتاحية، ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط، ويتراجع إلى المركز الثالث عشر على سلم الترتيب حتى الآن.

المصدر: RT